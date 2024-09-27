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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

دعاء زهران تطالب بتشديد العقوبة لكل من شارك في زواج الأطفال

الدكتورة دعاء زهران
الدكتورة دعاء زهران رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية

أكدت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن المجتمع المصري مازال يعاني من ظاهرة الزواج المبكر الأطفال، موضحة أن الفتاة هي أكثر المتضريين من هذه الظاهرة السلبية.

وحذرت زهران، من خطورة زواج القاصرات، لأنه يدمر الفتاة ويدمر أطفالها والأسرة بأكمها، موضحة أن الفتاة حتى قبل 18 عامًا تعتبر طفلة وفقًا للقانون الدولي والمحلي، كما أن الفتاة في هذه المرحلة العمرية لا تكون قادرة على حمل طفل، وتصاب بصدمة نفسية عند الزواج المبكر؛ لأنها تحرم من طفولتها وتواجه مهامًا ومسئوليات تفوق قدرتها، مثل رعاية الزوج والأطفال وإدارة المنزل.

وشددت رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، بضرورة التصدي لهذه الظاهرة السلبية، داعية بضرورة نشر الوعي فى المجتمع المصري، عن طريق عقد ندوات مع السيدات والفتيات والأسر، خاصتا فى المناطق الريفية ومحافظات الصعيد التي تنتشر فيها هذه الظاهرة بكثافة، كما يتم نشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام أيضا.

وأضافت الدكتورة دعاء زهران، أن يجب تشديد العقوبة على كل من يقوم بهذا الفعل، سواء كان المأذون أو الأهل، لأنه هذا الفعل يعد جريمة.

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