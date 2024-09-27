وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى الصدر

تفقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور وليد العرشي مدير إدارة المستشفيات والدكتور عمرو العرشي مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور محمد لطفي مدير إدارة الحميات والدكتور محمود جمال عضو المكتب الفني مستشفى صدر سوهاج وذلك لمتابعة سير العمل والإطمئنان إلى تواجد وانضباط الأطقم الطبية بالمستشفى.

وتفقد وكيل وزارة الصحة القسم الداخلي للإطمئنان على المرضى والإستماع لهم بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ الإقليم بتكثيف الجولات التفقدية على مستشفيات المحافظة.

وخلال الزيارة أجري الدكتور عمرو دويدار إتصالا هاتفيا بالدكتور وجدي أمين رئيس الإدارة المركزية للأمراض الصدرية وشكره على الدعم و سرعة الإستجابة وإزالة جميع المعوقات وتوفير الأدوية بشكل مستمر لخدمة المرضى بالمستشفى .

وجه وكيل وزارة الصحة بمتابعة المصادر البديلة للتيار الكهربائي وصيانتها بشكل مستمر والتأكد من جاهزيتها تحسباً لأي طارئ وحرص على تفقد غرفة تحكم شبكة الغازات بالمستشفى مشدداً على المتابعة اليومية من قبل المكلفين بالعمل بها كما وجه أيضاً برفع مستوى النظافة وتطبيق سياسات مكافحة العدوى المتبعة.

رافقه أيضاً خلاب الزيارة من المستشفى الدكتور أسامة فؤاد نائب مدير المستشفى والدكتور عادل اللبودي إستشاري الأمراض الصدرية .