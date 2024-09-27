محافظ سوهاج يتفقد مجمع المواقف الجديد وسوق الجملة للخضار والفاكهة

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، عقب أداء صلاة الجمعة، خلال جولة ميدانية مفاجئة مدى انضباط الشارع، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، والمهندس شريف عبد البديع رئيس مدينة سوهاج الجديدة.

استهل محافظ الإقليم جولته بتفقد سير العمل بمجمع المواقف الجديد أعلى المفيض بحي غرب سوهاج ، وتابع مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب، وخطوط السير، ووضع ملصقات بالتعريفة المقررة بصورة واضحة على السيارات، كما التقى عدد من الركاب واستمع الى ارائهم ومطالبهم، موجها بتحرير عدد من المحاضر الفورية لبعض السائقين المخالفين.

كما شملت جولة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، تفقد سوق الجملة للخضار والفاكهة بالجبل الغربي بأولاد عزاز، وتابع حركة البيع والشراء بالسوق، ومدى توافر الخضار والفاكهة ، وعدم المغالاة فى الأسعار، مشددا على الإلتزام بكافة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، واستيفاء جميع إجراءات الحماية المدنية بالسوق حفاظا على سلامة المواطنين.

واختتم المحافظ جولته بتفقد سوق الجملة العمومى للخضار والفاكهة بمدينة سوهاج الجديدة، واستمع إلى شرح مفصل عن السوق الجديد الذى تم انشاؤه على مساحة 43 فدان، ويتكون من 146 محل خضار، و134 محل للفاكهة، و7 مباني تعبئة وفرز، بالإضافة إلى المباني الخدمية .

ووجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج بضرورة التنسيق بين المحافظة، ومديرية الأمن، وجهاز مدينة سوهاج الجديدة، وتجار سوق الجملة، لاتخاذ الإجراءات العاجلة لنقل سوق الجملة من مقره القديم بأولاد عزاز، إلى السوق الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، ضمن خطة الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للقضاء على الأسواق العشوائية الغير آمنة، واستبدالها بأسواق جديدة حضارية.