رئيس وادي دجلة يتحدى الأهلي والزمالك .. ويعلن مفاجأة لأعضاء النادي

أكد المهندس طارق راشد، رئيس نادي وادي دجلة، استعداد ناديه للمنافسة الشرسة مع أندية الأهلي والزمالك وفرق الدوري الممتاز في رياضة كرة القدم النسائية خلال الموسم المقبل.

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واستجابت أندية القمة بإنشاء فرق لكرة القدم النسائية، تنفيذًا لتعليمات الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، والتي تلزم الأندية بضرورة امتلاك فريق نسائي من أجل الحصول على رخصة للمشاركة في المباريات القارية.



وتعهد راشد في مؤتمر صحفي باستمرار فريق كرة القدم النسائية بمجموعة أندية وادي دجلة على القمة، التي يسيطر عليها منذ انطلاق منافسات هذه الرياضة في مصر، مشيرًا إلى أن دخول أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك في النشاط يزيد من حجم المنافسة وكل ذلك في صالح الرياضة المصرية.

وشدد راشد على أن خطط وادي دجلة تشمل التوسع في إنشاء الفروع في مختلف محافظات مصر، من أجل زيادة رقعة ممارسة النشاط الرياضي والتنقيب عن المواهب في كافة المناطق البعيدة عن الأضواء، وكان آخرها افتتاح فرع المنيا الثاني في الصعيد والعاشر على مستوى مصر.

وأقام وادي دجلة حفلا ضخما في افتتاح فرع المنيا، أحياه النجم حكيم وفريق مسار إجباري، بحضور عدد ضخم من أعضاء النادي وقياداته، بينما يستعد النادي لافتتاح ٣ فروع أخرى خلال الفترة المقبلة في طنطا والشروق والإسكندرية.