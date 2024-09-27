مقومات بناء الإنسان" حوار مفتوح بفرع ثقافة الفيوم 

أقام فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة التوعوية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة.

إستمرار فعاليات المبادرة الرئاسية بداية بفرع ثقافة الفيوم

وفي إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، شهدت مكتبة اللاهون حوارا مفتوحا حول مقومات بناء الانسان، تحدث فيها محمود عويس- أمين المكتبة- عن أهداف ومحاور المبادرة والتي تهدف إلى تعزيز تطوير الذات، وتنمية المهارات الشخصية، والمهنية لدى الأفراد، وتركز المبادرة على أهمية التعليم المستمر والتدريب مما يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات العصر.

وأضاف، تتضمن مبادرة بداية برامج متنوعة تشمل ورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تنمية القيم الإنسانية مثل؛ التعاون والإبداع والابتكار، إلى جانب اكتساب مهارات جديدة وبناء شبكة من العلاقات الاجتماعية مما يسهم في تحسين جودة حياتهم ومساهمتهم في المجتمع.

وفي ذات السياق، وضمن أنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، المنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، نظمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة، يوم ثقافي ترفيهي، مع طلاب مدرسة التربية الفكرية، تضمنت مسابقات ترفيهية أدارتها انتصار فتحى- أمينة مكتبة الطفل- بالإضافة إلى عرض صور سلوكيات في المنزل ومناقشة الطلاب فيها، نفذتها هند عبد التواب- أمينة مكتبة الطفل- ومسابقات قوة الملاحظة نفذتها رضوى علي- مشرفة قسم البيئة بمكتبة الطفل، واختتم اللقاء بورشة حكي لقصة "اعتنى بأسناني" إعداد ورسوم إياد عيساوى، قدمتها هناء حسن فرج مسئول مكتبة الطفل، فيما عقد قسم المواهب بالمكتبة حوارا مفتوحا حول بعض السلوكيات الصحيحة، أدارته فيرونا عبدالله -أخصائي النشاط- أوضحت خلاله بعض السلوكيات الصحيحة التي يجب أن يتعلمها الطفل في المنزل والمدرسة منها؛ آداب تناول الطعام، وغسل اليدين قبل الأكل وبعده، وتجنب الأطعمة الملوثة، أيضا ترتيب الغرفة، والحرص على نظافتها، وترتيب الملابس، وفي المدرسة يجب على الطالب احترام المعلم، والالتزام بالهدوء أثناء الشرح، والتعامل بود واحترام مع الزملاء في الفصل، وتم عرض صور إرشادية لبعض السلوكيات الصحيحة.