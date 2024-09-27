الآلاف يشيعون الشهيد محمود جمال معاون مباحث كوم أمبو بمسقط رأسه بالمنوفية|صور

شارك المئات من الأهالي من محافظة المنوفية وزملاء الفقيد الشهيد النقيب محمود جمال، في الجنازة العسكرية من أمام المسجد حتى مقابر الأسرة بقرية كفر هلال، وسادت حالة من الحزن على أسرة الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وشيع المئات من أهالي محافظة المنوفية جنازة الشهيد النقيب محمود جمال عمر معاون مباحث كوم أمبو في أسوان والمتوفى في مداهمة أمنية.

وتقدم الجنازة مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية وعدد كبير من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية.

جنازة الشهيد النقيب محمود محمود جمال عمر

وشارك في جنازة شهيد الواجب النقيب محمود جمال عمر معاون مباحث كوم أمبو، اللواء خالد محمدي حكمدار المنوفية واللواء يوسف فخير مساعد مدير أمن المنوفية، وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع نائبًا عن محافظ المنوفية.

واستقبل أهالي كفر هلال مسقط رأس الشهيد البطل النقيب محمود جمال عمر الجثمان الملفوف بعلم مصر بحالة من الحزن لما يتمتع به الراحل من سمعة طيبة وأخلاق حسنة، وسط أهالي القرية وخلال خدمته في محافظة المنوفية.

محمود جمال وكانت استعد ت محافظة أسوان لتوديع شهيدها النقيب، الذي كان قد استشهد أثناء تبادل لإطلاق النيران مع عنصر إجرامي شديد الخطورة هذا الحادث الأليم يعكس تضحيات رجال الشرطة في مواجهة الجريمة والحفاظ على أمن الوطن .

تفاصيل استشهاد النقيب محمود جمال

وفقا لبيان وزارة الداخلية، كان النقيب من ضمن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو، حيث كانوا يقومون بمراقبة الحالة الأمنية في المنطقة .

وخلال مرورهم ، قد لاحظوا سيارة ربع نقل بلا لوحات ، يستقلها عنصر إجرامي معروف بارتكابه العديد من الجرائم، وعندما حاولت القوات إستيقاف السيارة، بادر المشتبه به بإطلاق النيران تجاههم، مما أدى إلى إصابة النقيب واستشهاده .

نتيجة لهذا الاشتباك، لقي العنصر الإجرامي مصرعه، وعُثر بحوزته على بندقية آلية وسبع خزائن وعدد كبير من الطلقات، مما يدل على خطورته، مثل هذه الحوادث تؤكد على ضرورة الجهود المستمرة من قبل قوات الأمن للتصدي للجرائم ، و تحمي المجتمع من العناصر المهددة .

اتخاذ الإجراءات القانونية

عقب الحادث، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت وزارة الداخلية أنها سوف تستمر في مواجهة الجريمة بكل قوة وحزم، مشددة على أهمية دعم الأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها. إن استشهاد النقيب محمود جمال فريد يمثل رمزًا للتضحية والشجاعة ، ويعكس التحديات التي يواجهها رجال الشرطة يوميًا في سبيل حماية المواطنين .

من هو الشهيد محمود جمال فريد

وُلد الشهيد محمود جمال فريد عمر في قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية عام 1997، والتحق بأكاديمية الشرطة وتخرج منها عام 2019، وبعد سنتين تم تكريمه من قبل مدير أمن المنوفية، وبعد شهرين تم تصعيده للعمل بإدارة البحث للجنائي بمديرية أمن المنوفية، ثم عين معاونا لمباحث مركز تلا في مايو 2021، وبعد عدة أشهر أعلن زواجه ورزق بمولودتهما سيليا محمود عام 2022، ثم انتقل للعمل بمركز كوم امبو معاونا للمباحث بعد النجاحات التى حققها بمركز تلا بالمنوفية.

ترقية الضابط محمود جمال فريد

في يوليو 2023، رُقي الضابط محمود جمال فريد، إلى رتبة نقيب وكان يعمل معاونًا لمباحث كوم إمبو، وإن استشهاد النقيب محمود ليس مجرد خسارة لأسرة واحدة، بل لبلد بأسره يفقد أحد أبطاله