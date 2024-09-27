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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

اعرف موقف جدية الحجز في مشروع جنة بالمنصورة الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

يبدأ الأحد المقبل 29 سبتمبر ، الحجز في مشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة، بإجمالي 878 وحدة.

وتيسيرا على العملاء، يتم قبول تحويل جدية الحجز من البنوك الأخرى.

 وفي حالة التحويلات البنكية من بنك غير بنك التعمير والإسكان يتم التحويل على الحساب  المذكور ،  بإخطار دفع للبنك   الذى  يتم الحصول عليه مع كراسة الشروط،  على ان يتضمن التحويل  ( اسم الحاجز – الرقم القومى - جدية  حجز 878 وحدة بمشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة ) 

 - قبول الايداع النقدى والتحويل الداخلي من جميع مصارف بنك الاسكان على ان يكون مع الحاجز اخطار دفع للبنك وصورة بطافة الحاجز.

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