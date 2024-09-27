محافظ الشرقية يشارك فى فعاليات ماراثون "روتاري" بمناسبة "يوم الصم العالمى"| صور

انتهت منذ قليل فعاليات ماراثون "يوم الصم العالمي" في محافظة الشرقية، والمقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والذي نظمه نادي روتاري الشرقية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصم وضعاف السمع، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك بمشاركة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور حاتم عبد العزيز عضو مجلس النواب، والنائبة هند حازم عضو مجلس النواب، والدكتورة شيرين أبو سمرة رئيس نادي روتاري الشرقية، بالإضافة إلى 300 شاب وفتاة من الصم وضعاف السمع وعدد كبير من ممثلي الجهات المشاركة.

بدأ ماراثون "يوم الصم العالمي"، عقب إطلاق وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، إشارة البدء لينطلق الماراثون من أمام ديوان عام محافظة الشرقية في خط سيره إلي جامعة الزقازيق ثم العودة مرة أخري لنقطة الإنطلاق، من أجل إرسال رسالة تدعم الدمج والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص من الصم وضعاف السمع وتسليط الضوء على قدراتهم، وإبراز مواهبهم وإمكاناتهم، لتعزيز دعم المجتمع لهذه الفئة التي تقدر بنحو 7.5 مليون شخص فى مصر.

من جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تعتبر الدولة المصرية أحد أبرز أوائل الدول التي حرصت وتحرص على دعم ذوى الإعاقة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع على رأس أولوياته ملف ذوي الإعاقة، وإن ماراثون "يوم الصم العالمي" يُعد رسالة تأكيد بأن الدولة المصرية لديها إرادة قوية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم اجتماعياً ورياضياً وصحياً وفي كافة المجالات، نظراً لأدوارهم الفاعلة في المجتمع، وأنهم شركاء حقيقيون في تنمية وبناء الوطن.

وأشار النائب الدكتور حاتم عبد العزيز عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب كان داعمًا لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة منذ اللحظة الأولى، حيث عمل على سن تشريعات تضمن لهم حقوقهم، وتتيح لهم بيئة آمنة ينعمون بها، وأن السلطة التشريعية جعلت أدواتها البرلمانية في خدمة هذه الفئة.

وقالت الدكتورة شيرين أبو سمرة رئيس روتاري الشرقية، أن الهدف من تنظيم المارثون هو توضيح المفاهيم الخاطئة وتغيير الصورة النمطية السلبية السائدة عن الأشخاص ذوى الإعاقة، بجانب تعزيز الوعي حول قضايا الإعاقة وإبراز القدرات والإنجازات التي يمكن أن يحققها الأشخاص ذوي الإعاقة إذا ما اُتيحت لهم الفرص المناسبة، وتشجيع المؤسسات على تبني ممارسات شاملة وميسرة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في الحياة الاجتماعية، والثقافية والاقتصادية، مع تعزيز مفهوم المساواة وعدم.

وفي الختام تم تكريم عدد 20 شاب وفتاة من الفائزين في الماراثون، وتكريم عدد من القيادات الداعمة والمنظمة لمارثون "يوم الصم العالمي"، وعلي رأسهم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والنائب حاتم عبد العزيز عضو مجلس النواب، والنائبة هند حازم عضو مجلس النواب والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة سها مكي رئيس وحدة طب السمع والإتزان بجامعة الزقازيق، والدكتور أحمد ابراهيم وكيل مديرية الشباب والرياضة.