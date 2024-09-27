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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

هدى قطب تنتقل لمنزلها الجديد بضواحي نيويورك بقيمة 2.89 مليون دولار لهذا السبب

الإعلامية الشهيرة
الإعلامية الشهيرة هدى قطب

تقوم الإعلامية الشهيرة هدى قطب بخطوة جريئة تبتعد بها عن أضواء مدينة نيويورك الساطعة، حيث انتقلت إلى مدينة برونكسفيل، إحدى ضواحي مقاطعة ويستشستر، في خطوة تهدف إلى تبني نمط حياة أكثر هدوءًا.

علما بان قررت مقدمة برنامج "TODAY" في سن الستين أن تترك وراءها حياة المدينة المزدحمة لتخصص المزيد من الوقت لابنتيها، هايلي و هوب.

وأكدت هدى خلال إحدى حلقات برنامجها "TODAY مع هدى وجينا" أنها ترغب في أن يكون منزلها الجديد مكانًا دافئًا ومريحًا حيث تشعر الفتاتان بالرغبة في قضاء الوقت فيه.

الجدير بالذكر أن منزلها الجديد، الذي يُقدر قيمته بـ 2.9 مليون دولار، يتميز بمساحة واسعة ويقع على بُعد رحلة قصيرة بالقطار من مانهاتن، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعائلتها. إذ تأمل هدى أن يكون هذا الانتقال بداية فصل جديد مفعم بالحب والراحة لعائلتها.

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