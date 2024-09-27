فستان زفاف هاجر الشرنوبي يعكس ذوقها المتمرد (صور)

احتفلت الفنانة هاجر الشرنوبي بحفل زفافها في مارينا بالساحل الشمالي من المنتج أحمد الجابري وسط حضور عدد من الأصدقاء المقربين داخل الوسط الفني وخارجه.

وبدت هاجر الشرنوبي بإطلالة خاصة مواكبة لأحدث صيحات موضة فساتين الزفاف المناسبة لصاحبات الذوق الجريء، بجاء تصميم فستان زفافها بشكل غير تقليدي منقسم اإلى نصفين، الجزء العلوي مجسم قصير بأكمام طويلة كشف عن خصرها والجزء السفلي ميني جيب مزوده بقماش الحرير الناعم اتسم بشق مثير كشف عن ساقيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة وتزينت بتاج مزين بحبات اللؤلؤ وأوراق الأشجار البيضاء ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على ألوان النود لتعكس سحر ملامحها بشكل ناعم مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

وتصدرت فساتين الزفاف غير التقيلدية منصات الموضة العالمية لتصبح الخيار الأمثل لصاحبات الذوق المتمرد المحبات للتغيير والتجديد بصفة مستمرة.

يذكر أن هاجر الشرنوبى شاركت مؤخراً فى مسلسل رحيل المكوّن من 15 حلقة، والذى تم عرضه على قناة ON الشهر الماضي، والعمل بطولة ياسمين صبرى، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبدالمعطي. وإخراج محمد عبد السلام.

مسلسل رحيل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والدراما حول رحيل ياسمين صبري التي انقلبت حياتها رأسًا على عقب وتخرج من السجن موصومة بجريمة القتل، لتواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، وماذا سوف تختار.. العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، وأي ثمن ستدفع لاختياراتها؟.

الفنانة هاجر الشرنوبي

الفنانة هاجر الشرنوبي

الفنانة هاجر الشرنوبي