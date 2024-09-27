الاتحاد السكندري سبعة ألقاب ..السجل الذهبي لبطولة الاندية العربية لكرة السلة

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بطولة الاندية العربية لكرة السلة والتي ستقام بأستضافة نادي الاتحاد السكندري بصالتي برج العرب و صالح نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي وبمشاركة ١٦ ناديا عربيا منهم ثلاثة اندية مصرية وهي الاتحاد السكندري و سموحة و سبورتنج لتكون هي المرة الأولى في تاريخ البطولة التي يشارك فيها ثلاثة اندية من مصر ومن مدينة الاسكندرية تحديدا .

الاتحاد السكندري صاحب المقام الرفيع

ويعتبر فريق الاتحاد السكندري هو صاحب المقام الرفيع لبطولة الاندية العربية لكرة السلة حيث أحرز اللقب العربي في سبعة بطولات منذ اول مشاركة للفريق في ثاني نسخها عام ١٩٨٧ في الجزائر بجيل تاريخي ضم نجوم واساطير كرة السلة المصرية والعربية مدحت وردة وعمرو ابو الخير و زاهر عبد الباسط و محمد مكاوي وعماد محمود و عصام ابو العنين و ممدوح ابراهيم و عماد محمود وغيرهم من النجوم الكبار الذين احرزوا اول لقب لمصر و لنادي الاتحاد في بطولة الاندية العربية والتي توالت فيها انتصارات نادي الاتحاد السكندري حيث أحرز اللقب العربي أعوام ١٩٨٧ و ١٩٩١ و ١٩٩٥ و ١٩٩٦ و ٢٠٠٢ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ .

وهذا هو السجل الكامل لبطولة الاندية العربية لكرة السلة منذ انطلاقها لأول مرة عام ١٩٧٨ في مدينة حلب السورية :

الاولى ١٩٧٨ نادي الجلاء السوري

اعوام من ١٩٧٩ إلى ١٩٨٦ لم تقم البطولة

الثانية ١٩٨٧ نادي الاتحاد السكندري

الثالثة ١٩٨٨ نادي الرشيد العراقي

الرابعة ١٩٨٩ نادي اتحاد البناء الجزائري

الخامسة ١٩٩٠ نادي الرشيد العراقي

السادسة ١٩٩١ نادي الاتحاد السكندري

السابعة ١٩٩٢ نادي أهلي حلب السورية

الثامنة ١٩٩٣ نادي الجزيرة المصري

١٩٩٤ لم تقم البطولة

التاسعة ١٩٩٥ نادي الاتحاد السكندري

العاشرة ١٩٩٦ نادي الاتحاد السكندري

الحادية عشرة ١٩٩٧ نادي الملعب النابلي التونسي

الثانية عشرة ١٩٩٨ نادي الحكمة اللبناني

الثالثة عشرة ١٩٩٩ نادي الحكمة اللبناني

الرابعة عشرة ٢٠٠٠ نادي الجزيرة المصري

الخامسة عشرة ٢٠٠١ نادي الجزيرة المصري

السادسة عشرة ٢٠٠٢ نادي الاتحاد السكندري

عام ٢٠٠٣ لم تقم البطولة

السابعة عشرة ٢٠٠٤ نادي اتحاد جدة

الثامنة عشرة ٢٠٠٥ نادي الرياضي اللبناني

التاسعة عشرة ٢٠٠٦ نادي الرياضي اللبناني

العشرين ٢٠٠٧ نادي الرياضي اللبناني

الحادية والعشرين ٢٠٠٨ نادي زين الأردني

الثانية والعشرين ٢٠٠٩ نادي الرياضي اللبناني

الثالثة والعشرين ٢٠١٠ نادي الرياضي اللبناني

الرابعة والعشرين ٢٠١١ نادي الشارقة الإماراتي

الخامسة والعشرين ٢٠١٢ نادي أهلي بنغازي

السادسة والعشرين ٢٠١٣ نادي أهلي بني غازي

السابعة والعشرين ٢٠١٤ نادي الريان القطري

الثامنة والعشرين ٢٠١٥ نادي النجم الساحلي

التاسعة والعشرين ٢٠١٦ نادي النجم الساحلي

الثلاثين ٢٠١٧ نادي هومنتمن اللبناني

الحادية والثلاثين ٢٠١٨ نادي الاتحاد السكندري

الثانية والثلاثين ٢٠١٩ نادي الاتحاد السكندري

عام ٢٠٢٠ لم تقم البطولة

الثالثة والثلاثين ٢٠٢١ نادي الأهلي المصري

الرابعة والثلاثين ٢٠٢٢ نادي الكويت الكويتي

الخامسة والثلاثون ٢٠٢٣ نادي بيروت اللبناني