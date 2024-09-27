عناكب ضخمة تثير ذعر السكان في مدينة أمريكية (تفاصيل)

في ظاهرة أثارت الذعر في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، غزت عناكب "جورو" منطقة سكنية في مدينة بوسطن، حيث رصد هذا النوع لأول مرة في المدينة قبل بضعة أسابيع.



ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، تنتشر عناكب "جورو" المخيفة، التي تعادل في حجمها يد الإنسان، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وتتجه شمالا.

ويعود أصل هذه العناكب إلى شرق آسيا، وسُميت بذلك نسبة إلى كائن ياباني أسطوري يُعرف باسم "جوروجومو".

وعلى الرغم من مظهرها المخيف، إلا أن عناكب جورو ليست خطيرة ولا عدوانية، حيث يؤكد العلماء أن لدغة هذه العناكب لن تشكل خطرًا.

ورصدت هذه العناكب لأول مرة في الولايات المتحدة في ولاية جورجيا قبل 10 سنوات، ويُعتقد أن دخولها إلى البلاد كان عبر التجارة، حيث من الممكن أنها نُقلت مع شحنات البضائع.

ورغم أن تأثيرها على النظام البيئي في الولايات المتحدة لا يزال غير واضح، إلا أن هذه العناكب تفضل العيش في المتنزهات والحدائق، وتتغذى بشكل أساسي على الحشرات المزعجة مثل البعوض والصراصير. وبالتالي، فلا داعي للخوف من وجودها، إذ من غير المرجح أن تلدغ البشر أو الحيوانات الأليفة.

