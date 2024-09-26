استقرار سعر النفط عالميًا مع انخفاض المخزونات الأمريكية

شهد سعر النفط اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر، استقرارًا ملحوظًا حيث لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط بعد هبوطها في الجلسة السابقة بالتزامن مع انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ووفق لوكالة رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات بما يعادل 0.12 % إلى 73.55 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو 0.06 % إلى 69.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0058 بتوقيت جرينتش.

وتعرضت أسعار النفط لهبوط أكثر من 2% أمس الأربعاء مع تراجع المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من ليبيا واستمرار المخاوف بشأن الطلب على الرغم من أحدث خطط التحفيز الصينية، وارتفعت أسعار النفط في البداية بعد إعلان التحفيز من أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقالت شركة الابحاث الاقتصادية " Capital Economics "كابيتال إيكونوميكس، في مذكرتها "في حين تزامن إعلان المسؤولين الصينيين عن تدابير تحفيزية جديدة مع زيادات في أسعار العديد من السلع الأساسية، فإن الحزمة لا تغير بشكل ملموس توقعات الطلب الصيني على السلع الأساسية".

علامات لعودة النفط الليبي

فيما تؤثر علامات عودة النفط الليبي إلى السوق أيضًا على الأسعار، بعد أن اتفق مندوبون من شرق وغرب ليبيا المنقسمين على عملية تعيين محافظ للبنك المركزي، وهي الخطوة التي قد تساعد في حل الأزمة بشأن السيطرة على عائدات النفط في البلاد والتي عطلت الصادرات.

وقالت شركة إيه إن زد للأبحاث في مذكرة إن السوق تجاهل بيانات أظهرت طلبا أقوى في الولايات المتحدة، في حين أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الأميركية هبطت أكثر من المتوقع على نطاق واسع الأسبوع الماضي.

ويعتبر أي انتعاش في الإنتاج الليبي من شأنه أن يعود على السوق بشكل إيجابي حيث أنه يعاني بالفعل من مخاوف بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة والصين.

فيما ارتفع الطلب على البنزين على أساس أسبوعي من المنتجات المعروضة إلى أكثر من تسعة ملايين برميل يوميا الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في حين ارتفعت إمدادات المقطرات إلى السوق إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا.