تاجر خضراوات: أسعار الطماطم ستقل خلال شهر أكتوبر لظهور العروة الجديدة

كشف أحمد أبو الحاج، تاجر خضار وفاكهة في سوق أبو كبير بمحافظة الشرقية، أسباب إرتفاع أسعار الطماطم والبطاطس في هذه الآونة، والتي وصل خلالها سعر كيلو الطماطم لنحو 30 جنيه و25 جنيه لكيلو البطاطس للمواطن المستهلك، مؤكدًا أن سبب ارتفاع الأسعار يرجع لتأثير التغيرات المناخية على المزروعات الصيفية مثل الطماطم والبطاطس وبقية أصناف الخضراوات والفاكهة.

ولفت إلى أن العروة الصيفية اتحرقت بفعل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية لدرجات قياسية فاقت الـ 47 درجة مئوية، لم تكن نشعر بها من قبل، وبالتالي قلت الثمار التي نجت من تأثير موجة الحر العالية، وهو ما أدى إلى قلة المعروض في مقابل زيادة الطلب عليها، الأمر الذي أدى ارتفاع الأسعار لأرقام لم يشهدها سوق الخضار من قبل.

أسباب ارتفاع اسعار الخضراوات

وأشار إلى أن المعروض من الطماطم حاليا في الأسواق هي طماطم صوب وكلها آتية من مزارع الإسكندرية، وبسبب ارتفاع أسعار النقل والتي ارتفعت من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه للحمولة الواحدة؛ ارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق لنحو 30 و35 للكيلو الواحد، لافتًا إلى أن هناك انفراجة ستظهر بوادرها خلال شهر أكتوبر القادم، وذلك بظهور العروة الثانية من الطماطم والخضروات في مزارع الشرقية والتي تتميز بأنها من أهم الأراضي الزراعية المنتجة للطماطم والبطاطس وبقية الخضراوات والفاكهة، وستقل الأسعار إلى مكانة عليه قبل حدوث الأزمة الأخيرة.

وفي سياق متصل، طالب الدكتور جمال عبد العزيز عنان، عميد كلية العلوم بجامعة الزقازيق، بأهمية توحيد الجهود لعمل اللازم نحو خفض درجات الحرارة، والاتجاه للزراعات غير التقليدية لتعويض النقص الحاد في الخضروات، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة ظهر توجه محدود من المزارعين بعمل صوب زراعية لزراعة الطماطم والفلفل والخيار والفراولة، وكان الصوب الزراعية في بادىء الأمر صوب غير مجهزة هندسية وهو ما كان له أثر سلبي أيضا على الإنتاجية بالمقارنة بالزراعات المكشوفة التقليدية.

ودعى العالم الشرقاوي إلى إبرام اتفاق أو شراكة بين المزارعين والبنك الزراعي المصري، لإعطاء قروض ميسرة من أجل التوسع في إنشاء صوب زراعية حديثة تستخدم طرق تكنولوجية ذكية وتستجلب مصادر للطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، وتتحكم الكترونيًا في درجات الحرارة والرطوبة والتهوية، وهو ما يساعد على ارتفاع إنتاجية الخضروات وانخفاض أسعارها.

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