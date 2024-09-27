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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد شريفة فاضل

شريفة فاضل
شريفة فاضل

أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة شريفة فاضل.

ويأتي إحياء ذكراها بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة شريفة فاضل، وتعد هي أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمته من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

معلومات عن شريفة فاضل 

  • ولدت في مدينة القاهرة وهي حفيدة المقرئ أحمد ندا.
  • تدربت على أيدي أساطين الإنشاد الديني والموسيقي.
  • التحقت بمعهد الفنون المسرحية، اشتهرت بأغنية "أمانة يا بكرة" في الخمسينيات.
  • تزوجت من المخرج السيد بدير، الذي أسند إليه بطولات عديدة وفي الستينيات اشتهرت بأغنيتها "حارة السقايين"، وعملت فيلماً بنفس الاسم.
  • وفي السبعينيات إستشهد ابنها سيد السيد بدير في حرب أكتوبر، وقدمت أغنية "أم البطل" أثناء الحرب.
  • ومن أغنياتها : "أمانة يا بكرة، سألت فين حيناً، حارة السقايين، يا حلو فهمنا، يا معجباي، ورق العنب، آه يالمكتوب، الليل".
  • أنتجت لنفسها بعض الأغنيات، وأسست كازينو الليل بشارع الهرم.
  • كما أن من أشهر وأبرز أغانيها في وداع شهر رمضان هي: "تم البدري بدري، والله لسه بدري يا شهر الصيام".

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