"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد شريفة فاضل

أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة شريفة فاضل.

ويأتي إحياء ذكراها بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة شريفة فاضل، وتعد هي أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمته من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

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