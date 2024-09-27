اجتماع "فاسيليو" مع "العشري"عقب ودية الإتحاد السكندري والنصر الليبي
اجتمع القبرصي "بابا فاسيليو" المدير الفني لزعيم الثغر مع الكابتن "طارق العشري" المدير الفني السابق لنادي الإتحاد السكندري والحالي لنادي النصر الليبي علي هامش المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين .
وتناولوا الحديث حول بعض الامور الفنية والأجواء في الأسكندرية في لافتة جميلة تدل علي الروح الطيبه بين كل الطرفين وتمني كل منهم التوفيق للأخر في مرحلتة القادمة .
وجدير بالذكر ان المباراة الودية انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل فريق في تجربة قوية علي هامش إستعدادات الفريقين قبل بداية منافسات الدوري في مصر وليبيا .
واختتم كل فريق معسكره في برج العرب علي أن يعود الفريق الليبي إلي بلاده ويحصل الفريق السكندري علي راحة لمدة ثلاثة أيام قبل إستئناف تدريباته .