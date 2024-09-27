عاجل
الرئيس الإيراني: شرحنا الهواجس بشأن فلسطين في نيويورك           إسرائيل ترفض الهدنة مع حزب الله.. لهذه الأسباب القسام تستهدف جنود وحفار بقذيفة الياسين 105 في خان يونس
الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

اجتماع "فاسيليو" مع "العشري"عقب ودية الإتحاد السكندري والنصر الليبي

بوابة الوفد الإلكترونية

اجتمع القبرصي "بابا فاسيليو" المدير الفني لزعيم الثغر مع  الكابتن "طارق العشري" المدير الفني السابق لنادي الإتحاد السكندري والحالي لنادي النصر الليبي علي هامش المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين  .
وتناولوا الحديث حول بعض الامور الفنية والأجواء في الأسكندرية في لافتة جميلة تدل علي الروح الطيبه بين كل الطرفين وتمني كل منهم التوفيق للأخر في مرحلتة القادمة .

وجدير بالذكر ان المباراة الودية انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل فريق في تجربة قوية علي هامش إستعدادات الفريقين قبل بداية منافسات الدوري في مصر وليبيا .

واختتم كل فريق معسكره في برج العرب علي أن يعود الفريق الليبي إلي بلاده ويحصل الفريق السكندري علي راحة لمدة ثلاثة أيام قبل إستئناف تدريباته .

IMG_0579
IMG_0579
الجريدة الورقية