السيطرة على حريق إندلع في شقة سكنية بجرجا

شهد قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق بصالة شقة سكنية بالطابق الأول علوي بسبب ماس كهربائي بغسالة الملابس دون حدوث إصابات بشرية نتج عنه احتراق كنبة انتريه وغسالة ملابس وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد لباقي شقق المنزل وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة جرجا بلاغا بنشوب حريق بشقة بدائرة القسم .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بصالة شقة بالطابق الأول علوي بمنزل ملك "عصام . ا . ع" 61 سنة بالمعاش يقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال المالك قرر بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بغسالة الملابس ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية وأن التلفيات عبارة عن إحتراق غسالة الملابس وكنبة انتريه .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر لقي طفل في السادسة من عمره يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصرعه صدمته سيارة ميكروباص حال لهوه أمام منزلهم وجرى ضبط السيارة وقائدها ونقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفى بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "محمد . ف . ع . ع" 27 سنة سائق ومقيم دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالطفل "محمود . ا . ا . م" 6 سنوات تلميذ ومقيم بذات الناحية أثناء لهوه أمام منزله مما أدى إلى وفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام .

افاد قائد السيارة ووالد المتوفي "أيمن . ا . م . ا" 40 سنة عامل يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق وأضاف الأول بأنه أثناء سيره فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته ونفى الأخير الشبهه الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية بسبب كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .