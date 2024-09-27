تشييع جثامين 3 أشخاص لقو مصرعهم في حادث سير بالمنوفية| صور

شيع الآلاف من أهالي قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جنازة 3 اشخاص ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية؛ لمثواهم الأخير بمسقط رأسهم في مقابر القرية واقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة، من مسجد سيدي سالم بسنتريس، والضحايا الثلاثة هم"مجدي عابدين، ومحمد عبد العظيم تعيلب، وعز أبو خليفة والذين توفاهم الله أمس في حـ.ـادث تصادم تريلا وتويوتا أعلى الطريق الإقليمي أمام مركز الباجور كانوا في طريقهم إلى محافظة البحيرة لتقديم واجب العزاء في وفاة أحد أقاربهم فيما سادت حالة من الحزن واتشحت القرية بالسواد.

وقال أحد اهالي القرية"نعزي أنفسنا فى وفاة الضحايا الثلاثة ، والذين توفوا بالأمس أثر حادث أليم اليوم، ربنا يصبرنا ويصبر أبنائهم على فراقهم، حيث أن شهداء الواجب الثلاثة كانوا يتمتعون بأخلاق طيبة وسيرة حسنة ولم نسمع عنهم طيلة حياتهم إلا الخير، بالأمس القريب كانوا في طريقهم لتقديم واجب العزاء و

واليوم ارتدتوا الكفن ونحن نقدم فيهم واجب العزاء.

وأشار أحد أقارب المتوفين" رحلوا شهداء الواجب الثلاثة وفى وسط جنازتهم كان الجميع يعزي بعضهم البعض، الكل حزين، وبكاء لا ينقطع طوال المشهد، والقرية تتشح بالسواد حزنا عليهم ونعزى أنفسنا فى وفاتهم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون.

هذا وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لدفتر عزاء لنعي شهداء الواجب الثلاثة، حيث أكد الجميع على سيرتهم الطيبة التي جعلت نبأ وفاتهم صدمه للجميع.

كما كشف مصدر مقرب الي أهالي الضحايا أن كانوا في طريقهم أثناء وقوع الحادث الي تقديم واجب العزاء في أحد أقربائهم وسادت حالة من الحزن بين أسر الضحايا لما يتمتعون من سيرة طيبة بين الأهالي



وكان قد كشف مصدر طبي أسماء المتوفين في حادث تصادم الطريق الإقليمي بالمنوفية، مشيرا إلى وضعهم في ثلاجة مستشفى الباجور تحت تصرف جهات التحقيق، لحين صدور القرار بتصريح الدفن.

حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وأوضح المصدر الطبي أن المتوفين في حادث تصادم الطريق الإقليمي بالمنوفية، هم مجدي محمد السيد عابدين، 64 عاما، عز محمد عبد العال 70 عاما، محمد عبد العظيم تعلب، 60 عاما، جميعهم من قرية سنتريس مركز أشمون.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بورود بلاغ حادث على الطريق الإقليمي، وعلى الفور تم التنسيق مع الإسعاف والدفاع بعناصر المرور، ونقل الحالات إلى مستشفى الباجور التخصصي.

ونقلت سيارات الإسعاف 5 مصابين إلى مستشفى الباجور النموذجي، فيما رفضت حالتان النقل في سيارات الإسعاف نظرا لاستقرار حالتهما الصحية، وجار المتابعة من خلال الفرق الطبية بمستشفى الباجور.

وسادت حالة من الحزن بين أسر الضحايا، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال استلام الجثامين وتشييع الجنازات.

3 وفيات و7 مصابين في حادث تصادم



وكان قد شهد بالأمس الطريق الإقليمي حادثا مروريا في الواصلة بين بنها والباجور، بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل واتجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الضحايا والمصابين.

حادث مروع على الطريق الإقليمي في الوصلة ما بين بنها والباجور

وأوضح مصدر طبي أن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين وجرى نقل 5 حالات إلى مستشفى الباجور وحالتين رفضوا النقل.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لبدء التحقيقات في الواقعة، كما جرى الدفع بعناصر المرور إلى مكان الحادث لتسيير حركة السيارات بشكل طبيعي، بعد وجود زحام بسبب الحادث.