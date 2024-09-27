مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد

كشف رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول عصام السيد، بالدورة التاسعة من المهرجان، والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 20 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

تتكون اللجنة من الفنان أحمد سلامة، وهو عضو مجلس إدارة في نقابة المهن التمثيلية، وحاصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ حياته الفنية في السبعينات، ومن أهم أعماله السينمائية فيلم اسكندرية ليه، واحنا بتوع الأوتوبيس، وأفواه وأرانب، وأبناء وقتلة، حدوته مصرية، والمهاجر، ومع قدوم التسعينات توجه للعمل في الدراما التليفزيونية ومن أبرز المسلسلات التي قدمها ذئاب الجبل، ولن أعيش في جلباب أبي، وللعدالة وجوه كثيرة، وعفاريت السيالة، ولا أحد ينام في الاسكندرية، حواري بوخارست.

ووقف سلامة على خشبة المسرح من خلال باقة متنوعة من المسرحيات المهمة وتم عرضها على مسرح الدولة: منها "الملك لير، كوكب ميكي، قصة الحي الغربي، واهل بلدي، في انتظار بابا"، وحصل على جائزة أحسن ممثل مسرح في مصر عن دوره في مسرحية "الملك لير" استفتاء جماهير ونقاد عام 2007.

تضم اللجنة الدكتورة نبيلة حسن أستاذ ودكتور التمثيل والإخراج في أكاديمية الفنون، وتولت العديد من المناصب المهمة، و منها رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، ورئيس قسم التمثيل، ووكيل المعهد العالى للفنون المسرحية، وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية بالاسكندرية.

ورئيس ومؤسس المهرجانات الدولية الآتية: الملتقى الدولى للميكروتياتروا بالتعاون مع سفارة اسبانيا، ومهرجان القراءة المسرحية بالتعاون مع معهد سيرفانتس، ومهرجان الفيمتو ارت للأفلام القصيرة والسوشيال ميديا، ورئيس مهرجان نغم المسرحى بالاسكندرية، ومحكم لمهرجان كارو دى باكو برشلونة / أسبانيا، ومستشار مهرجان نساء تحكى فى سانتاندير باسبانيا، وقامت بالمشاركة بالتمثيل منذ طفولتها في عدة أعمال منها سنبل بعد المليون، والنمر الأسود وليلة القبض على فاطمة.

وتضم اللجنة أيضا الفنان والمخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق، ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الأسبق، وهو مخرج له الكثير من الأعمال، وشارك بالتمثيل فى عدة أعمال فنية مختلفة، واحتل عدة مناصب منها مدير مسرح الشباب، ومدير مسرح السلام، ومدير مسرح الطليعة، وحصل على عدد من الجوائز في الإخراج بالعديد من المهرجانات المصرية والعربية والدولية، واخرج العديد من حفلات المهرجانات وله أكثر من 30 عرض مسرحي لفرق الجامعات، وأشرف على العديد من المشروعات الفنية في مجال المسرح منها 100 ليلة مسرح الذي قدم على مسرح الهناجر، ومن أعماله الإخراجية مسرحية "عربي منظرة، وفتيحة بيه".

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، ويقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.