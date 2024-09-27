الملكة رانيا تهنئ الأميرة إيمان بعيد ميلادها.. رسالة مليئة بالحب والفخر

شاركت الملكة رانيا ملكة الأردن صورة لابنتها الكبرى الأميرة إيمان وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام احتفالًا بعيد ميلادها الثامن والعشرين، والذي يصادف، اليوم الموافق 27 سبتمبر.

وعبرت الملكة الأردنية عن فخرها بإبنتها معلقة على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي إيمان، فخورة بك، اليوم، وكل يوم".



وعايد أيضًا ولي العهد الأردني الأمير الحسين شقيقته الأميرة إيمان وطلب من الله أن تحمل طفلته الصغيرة، إلى جانب الاسم، صفات شقيقته.





ووصف الأمير الحسين شقيقته بالهادئة والرقيقة، متمنيًا لها الخير، حيث كتب في تدوينةٍ شاركها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام: ‎إيمان الهادئة الرقيقة.. أسأل الله أن تحمل صغيرتنا، مع اسمك، كثيرًا من صفاتك الجميلة، كل عام وأنتِ بألف خير.

وكانت الأسرة الملكية الأردنية قد احتفلت، يوم أمس، بميلاد الأميرة سلمى الشقيقة الصغرى لكلٍ من الأميرة إيمان، والأمير الحسين، إذ بعثت لها أطيب الأمنيات، وأرق العبارات بهذه المناسبة.