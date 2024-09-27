الأقصر تناقش خطة تطوير الميادين والشوارع

ناقش اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، خطة تطوير ميادين وشوارع مدينة الأقصر بالتنسيق مع أساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة الاقصر بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد حمزة عميد الكلية والأستاذ الدكتور رمضان عبد المعتمد وكيل كلية الفنون الجميلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، للمساهمة في إضفاء بريق وسحر خاص للأقصر مع إقتراب بدء الموسم السياحي الشتوى، والخطوات الجديدة لتحقيق الهوية البصرية وتجميل مدينة الأقصر أمام السائحين.

وأشار الدكتورعلي الشرابي، إلى أن من أهم هذه الأعمال الرسم على الجداريات وجميع الأكشاك الكهربائية والأهتمام بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع مستوى المسطحات الخضراء وطلاء الأرصفة ودهانها مع تزيين طريق المسار السياحي ومداخل ومخارج المدينة بدءًا من ميناء الأقصر الجوي وصولاً حتى منطقة الجولي فيل، وذلك بشكل يتميز بالطابع العصري للمحافظة ويتسق مع هويتها.

يأتي هذا في إطار الاهتمام بأعمال تطوير ميادين وشوارع المحافظة.