موعد ومكان حفل وائل الفشني المقبل

يستعد الفنان وائل الفشني، لإحياء حفل غنائي على خشبة مسرح قاعة النهر في ساقية الصاوي، وذلك في تمام الثامنة مساء الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل، وسعر التذكرة 100 جنيه.

ومن المقرر أن يضم الحفل مجموعة متنوعة من الأشعار الصوفية، بالإضافة إلى عدد من الأغاني التراثية وعدد من أعماله منها: "عيني لغير جمالكم لا تنظرٌ، أيام، أشتاق يا الله، أنا جايلك، أهل الصعيد، استويت، فاح المسك، يا رسول الله طال بي الحنين، يا عاشقًا، الاقصر بلدنا، اهو ده اللى صار، يا مسهرنى" وغيرها.

من هو وائل الفشني؟

وائل الفشنى هو حفيد الشيخ طه الفشني، وقد تربى على صوته وفى منزله منذ أن كان صغيرًا، درس وائل فى إيطاليا؛ إذ بدأ الغناء منذ 20 عامًا.

قدمه الفنان على الحجار كثيرًا فى حفلاته بسبب إعجابه الشديد بصوته المميز القوى، ودائمًا ما يشير وائل إلى أهمية هذا الدعم الذى أثر فى مشواره الفنى. تعاون وائل أيضًا مع الفنان "فتحى سلامة" وقدما عددًا من الأعمال الناجحة.

بدأ المشوار الفعلي لوائل بعد أن عرض عليه غناء تتر مسلسل واحة الغروب والذي حقق نجاحًا كبيرًا فاق كل التوقعات، وقد أثنى الجميع على طريقة أداء وائل المميزة.