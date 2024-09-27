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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال: هاجمنا المنصة الصاروخية لحزب الله صباح اليوم

صورة من فيديو الاستهداف
صورة من فيديو الاستهداف

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استهداف عشرات الاهداف لحزب الله خلال ساعات الليلة الماضية وصباح اليوم، من ضمنها المنصة الصاروخية التي تم استعمالها لإطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة حيفا وخليجها.

وقال بيان لجيش الاحتلال مرفق معه فيديو لغارة جوية، إن طائرات حربية لسلاح الجو أغارت قبل قليل على المنصة الصاروخية التي استخدمت لإطلاق القذائف نحو منطقة حيفا والكريوت.

 

عشرات الغارات

وأشار جيش الاحتلال، إلى أنه في عشرات الغارات الأخرى هاجمت طائرات سلاح الجو، بنى تحتية عسكرية ومباني عسكرية وخلايا حزب الله في جنوب لبنان.

 

 

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