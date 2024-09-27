محافظ الجيزة: رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق المتربة بأطفيح

بتكلفة 19 مليون جنيه..

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال تطوير ورصف طريق المتربة بقرية صول بمركز ومدينة أطفيح، بطول ٣ كم.

وأكد محافظ الجيزة ان الطريق يعد أحد المحاور المرورية الرئيسية الهامة بمركز أطفيح وضمن المطالب الملحة لمواطني المركز مشيراً انه جاري تنفيذ مشروع متكامل لرفع كفاءته وتطويره بتكلفة ١٩ مليون جنيه وذلك لتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح المحافظ أن طريق المتربة يربط طريق ٢١ الرئيسي بكوبري الوسطي مما يساهم في تقليل المدة الزمنية والكثافات المرورية علي طريق ٢١.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية بسرعه الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية للطريق لما يمثلة من أهمية كبيرة لخدمة المواطنين مع الالتزام بالمواصفات الفنية في التنفيذ لضمان عوامل الاستدامة.

وأوضح المهندس عادل النجار ان مركز ومدينة أطفيح سوف يشهد تنفيذ العديد من المشروعات خلال العام المالي الجاري ضمن الخطة الاستثمارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة والتيسير على المواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته السادة ابراهيم الشهابى نائب المحافظ و محمد نور السكرتير العام المساعد وعبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب واللواء أحمد فتحي قائد شرطة المرافق بالجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والأستاذ عز أمين رئيس مركز ومدينة أطفيح.