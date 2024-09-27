الليلة.. الزمالك يواجه تاوباتي البرازيلي في مونديال أندية اليد

يخوض الفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك مساء اليوم الجمعة مواجهة قوية أمام منافسه تاوباتي بطل البرازيل في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها الصالة المغطاة المغطاة بالعاصمة الإدارية خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوز بفارق مريح من الأهداف أمام تاوباتي قبل المواجهة الصعبة في الجولة الثانية أمام فيزبريم المجري.

ويحاول الفارس الأبيض تقديم عرض قوي تحت قيادة مدربه الإسباني فيرناندو باربيتو الذي بدأ الموسم الحالي بإنتصارين متتاليين لحساب بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وتاوباتي البرازيلي

تنطلق مباراة الزمالك وتاوباتي البرازيلي في كأس العالم لكرة اليد في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتاوباتي البرازيلي

تنقل مباراة الزمالك وتاوباتي البرازيلي بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس 1.