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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

اليوم.. الزمالك يواجه بيروت فيرست في نهائي بطولة سوريا الودية

مباراة الزمالك والأنترانيك
مباراة الزمالك والأنترانيك اللبناني

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بنظيره بيروت فيرست اللبناني في اسلادسة مساء اليوم الجمعة بنهائي النسخة الثالثة بطولة السوبر الدولية الودية في سوريا.

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سلة الزمالك تهزم الأنترانيك اللبناني ببطولة السوبر الدولية الودية بسوريا "صور"

وحسم الزمالك بطاقة تأهله للمباراة النهائية بعد تفوقه على منافسه الانترانيك اللبناني في مباراة نصف النهائي بنتيجة 80-67.

على جانب آخر حسم بيروت فيرست تأهله للمباراة النهائية للبطولة بعد فوزه على الوحدة السوري في نصف النهائي بنتيجة 75 -59.

وتعد مواجهة بيروت فيرست حامل لقب بطل العرب هي الإختبار الأهم والأصعب للزمالك الذي قدم عروضاً مميزة منذ إنطلاق البطولة ونجح في التفوق على عدة فرق قوية مثل ان اس ايه اللبناني والوحدة السوري والانترانيك في مناسبتين.

يذكر أن الزمالك يخوض منافسات البطولة دون لاعب محترف، في إنتظار إتمام التعاقد مع محترف جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

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