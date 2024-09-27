علماء يعيدون بناء وجه الفرعون أمنحتب الأول.. صور

نجح خبراء في الرسوم المتحركة في إعادة بناء وجه الفرعون المصري، أمنحتب الأول، الذي توفي منذ 3500 عام وكان أول من دُفن في وادي الملوك الذي يقع حاليا في مدينة الأقصر جنوبي مصر، وتوجد فيه أشهر مقابر الفراعنة.



ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تمكن مصمم الغرافيك البرازيلي شيشرون مورايس من إنشاء صورة رقمية لوجه الفرعون باستخدام أحدث تقنيات التصوير.

واستعان مورايس بتقنيات متقدمة شملت التصوير المقطعي المحوسب لجمجمة أمنحتب الأول، وهو المسح الذي أُجري في عام 2021 بالتعاون مع سحر سليم، أستاذة الأشعة بجامعة القاهرة، وعالم المصريات الشهير زاهي حواس.

وكشف هذا التحليل عن تفاصيل هيكلية وعضوية دقيقة للمومياء، منها بقايا محفوظة من قلب ودماغ الفرعون.

وقال مورايس إن إعادة بناء الوجه أظهرت اختلافات واضحة عن التمثيلات الإلهية التي تُصور في التماثيل الفرعونية القديمة.

وأوضح أن إعادة تشكيل وجه الفرعون بتقنيات متطروة كشفت عن "عضة زائدة" في فكّ الفرعون، وهو تفصيل نادرًا ما يظهر في التماثيل التي تميل إلى تصوير الحكام بصورة مثالية.

يشار إلى أن أمنحتب الأول كان ثاني حكام الأسرة الـ 18 في مصر القديمة، وتولى العرش بعد نجاح والده أحمس الأول في طرد الهكسوس.

وخلال فترة حكمه، قاد مصر إلى عصر جديد من السلام والازدهار، ويعتقد العلماء أنه توفي في سن 35 عاما.

