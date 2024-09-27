جدول مهرجان الموسيقى العربية للدورة الـ 32

تنطلق الدورة الـ 32 لمهرجان الموسيقى العربية، 11 من أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يشارك 115 فنانًا من مصر ومختلف الدول العربية من خلال 48 حفلًا غنائيًا.

ويقام المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية، منها : "المسرح الكبير، الصغير، الجمهورية، سيد درويش، النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح أوبرا دمنهور، سيد درويش بالإسكندرية.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

من النجو المشاركين في الدورة الـ 32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح، لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، وائل جسار، لطفي بوشناق، مروة ناجي، عاصي الحلاني، هاني شاكر، محمد محسن، فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.

وتستعرض بوابة الوفد، لمتابعيها جدول مهرجان الموسيقى العربية :-