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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال يمنع أذان الفجر في الحرم الابراهيمي لليوم الـ16

بوابة الوفد الإلكترونية

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، رفع أذان صلاة الفجر في الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل، لليوم الـ16 على التوالي.

 

وقال مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي لـ "وفا"، إن قوات الاحتلال منعت رفع الأذان لصلاة الفجر من مآذن الحرم الابراهيمي منذ 16 يوما، وذلك للسماح للمستعمرين بأداء طقوس تلمودية في الجزء المغتصب من الحرم، حيث تقع غرفة الأذان .

 

وأشار إلى أن الاحتلال يشدد من اجراءاته على بوابات الحرم، والحواجز العسكرية المؤدية اليه، في محاولة لمنع المصلين والزائرين من الوصول.

 

 

 

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