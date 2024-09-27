صحة المنوفية تحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تقييم القوافل الطيية

حصدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تقييم الوزارة للقوافل العلاجية.

وأشادت وزارة الصحة، بمستوى تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالمجان وتنظيم القوافل في القرى المختلفة في المحافظة.

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يشيد بالقوافل العلاجية



وتقدم الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالتهنئة لفريق القوافل العلاجية؛ لحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، في تقييم الوزارة للقوافل العلاجية، مشيدا بالدور الفعال للإدارة لخدمة المواطنين في مختلف القرى.

وفد من منظمة الصحة العالمية يزور المنوفية



وعلى صعيد متصل استقبل الدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وفد منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، والدكتورة شيماء عبد الواحد، مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية، بالإضافة إلى فريق الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية وفريق البرنامج الموسع للتطعيمات.

وأجرى الوفد زيارة لعدد من المواقع الخاصة بالترصد على مدار يومين، في إدارات قويسنا وسرس الليان، حيث راجع أنظمة الترصد واطلع على نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية وإجراءات متابعة المتخلفين عن التطعيمات، بالإضافة إلى إجراءات ترصد الحمى والطفح الجلدي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تمثل أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة وفق رؤية مصر 2030.