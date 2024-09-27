عاجل
حزب الله يستهدف مستعمرة إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1 الاحتلال يمنع أذان الفجر في الحرم الابراهيمي لليوم الـ16 النرويج تكشف طرفًا جديدًا متورطًَا في تفجير البيجر
الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الليلة..اتحاد جدة الجريح يواجه الخليج في دوري روشن

اتحاد جدة
اتحاد جدة

يستضيف فريق اتحاد جدة نظيره الخليج اليوم الجمعة في مواجهة صعبة ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2024-2025. 

إقرأ ايضاً..

txt

السوبر الأفريقي.. قمة فض الإشتباك بين الاهلي والزمالك في المواجهات الخارجية

ويسعى الاتحاد بقيادة النجم محمد شريف إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعويض إخفاقاته الأخيرة على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك خروجه المفاجئ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يحتل اتحاد جدة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بعد أن حقق الفوز في ثلاث مباريات وتلقى هزيمة وحيدة. سجل الفريق 11 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف.  


في المقابل، يدخل فريق الخليج المباراة وهو في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى، لكنه تعرض لهزيمتين منذ انطلاق الموسم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة مساء اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 سيتولى المعلق مشاري القرني مهمة التعليق على اللقاء، وسيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لدوري روشن.

تحدي صعب للاتحاد

الاتحاد يدخل اللقاء بهدف إعادة الثقة إلى جمهوره بعد نتائجه المتذبذبة مؤخراً، بينما يأمل الخليج في استغلال هذا الوضع لتحقيق نتيجة مفاجئة.

مواد متعلقة

الطبيعة غاضبة.. والعالم يواجه خطر الفناء

تفاصيل جلسة حوارية مُطولة لرئيس الوزراء مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين

بايدن.. «حكم السن»

انتعاش الأسهم الأوروبية من أكبر انخفاض أسبوعي في 2024

اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي يُطلق منصة الخليج للأعمال والمناقصات

شوكت صابر يعلن ترشحه لعضوية اتحاد الطائرة في الدورة القادمة

رئيس «المركزى للتعبئة العامة والإحصاء» لـ«الوفد»: عدد سكان مصر يقفز نصف مليون نسمة خلال 146يوما فقط

ردود شافية.. رئيس الوزراء يجيب عن عددٍ من القضايا تشغل الرأي العام
الجريدة الورقية