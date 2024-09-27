السوبر الأفريقي.. قمة فض الإشتباك بين الاهلي والزمالك في المواجهات الخارجية

ساعات قليلة تفصلنا عن القمة المرتقبة التي تجمع قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك في مباراة كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا في الرياض.

موقعة ثأرية

وتحمل المباراة أهمية خاصة لكلا الفريقين، حيث يسعى الزمالك لتكرار إنجازه في نسخة السوبر عام 1994 عندما حقق اللقب بعد تفوقه على الأهلي في جوهانسبرج بالهدف الشهير لنجمه أيمن منصور.

في المقابل تأخد المباراة طابعاً ثأريا ً للمارد الأحمر الذي يحاول الرد على خسارته التاريخية في 1994 وتأكيد علو كعبه في السنوات الأخيرة التي شهدت سيطرة واضحة للأهلي على البطولات المحلية والقارية.

ويحلم الأهلي لإضافة لقب السوبر التاسع لرصيده بينما يحاول الزمالك الفوز باللقب الخامس له.

قمة فض الإشتباك

وتعد مباراة الليلة بين الأهلي والزمالك هي السابعة في مواجهات الفريقين الخارجية حيث سبق لهما خوض 6 مباريات سابقة خارج مصر.

وجاءت المواجهة الأولى بين القطبين لحساب البطولة ذاتها عام 1994 وإنتهت بتفوق الأبيض بهدف دون رد.

وإنتظر الفريقان حتى عام 2015 ليلتقيا مجدداً خارج مصر في مباراة كأس السوبر المصري في الإمارات والتي إنتهت لصالح الأهلي بنتيجة 3-2.

وفي العام التالي تجدد اللقاء بين القطبية في الإمارات في السوبر المصري وحسم الزمالك المواجهة لصالحه بركلات الترجيح.

وشهد عام 2019 المواجهة الرابعة بين الأهلي والزمالك لحساب نفس البطولة في الإمارات وإنتهت لصالح الزمالك مرة أخرى بركلات الترجيح.

وفي 2021 نجح الأهلي في الثأر من الخسارتين السابقتين ليفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في كأس السوبر المصري بالإمارات أيضاً.

وإستضافت المملكة العربية السعودية نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2022-2023 وفاز الاهلي بثنائية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي

تنقل مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر الأفريقي عبر قناة إم بي سي مصر بتعليقي فارس عوض ومدحت شلبي، بينما تنقل المواجهة عبر قناة بين سبورتس المفتوحة بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.