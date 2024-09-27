تحديات التعليم.. كيف تواجه الحكومة عجز المعلمين والكثافة الطلابية؟

كشف الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، عن آخر المستجدات في قطاع التعليم بعد مرور أسبوع على بداية العام الدراسي الجديد.

ملف التعليم

وأضاف “الشرقاوي” خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة ممثلة في وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تولي اهتماما كبيرا لملف التعليم، وتعمل على حل مشكلة عجز المعلمين في المدارس، بالإضافة إلى حل الكثافة الطلابية داخل الفصول.

وتابع: “أزمة عجز المعلمين لم تأتِ ثمارها مقارنة بالتعامل مع أزمة الكثافة الطلابية التي تم وضع العديد من الحلول لها، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 100 ألف فصل دراسي جديد مع بداية العام الدراسي الجديد، وهذه الفصول تحتاج إلى 200 ألف معلم على الأقل، بالإضافة إلى وجود عجز سابق 460 ألف معلم، ليصبح إجمالي العجز 660 ألف معلم”.

حل أزمة عجز المعلمين في مصر

وأوضح أن حل أزمة عجز المعلمين في مصر لا بد أن يكون من خلال مسابقة شاملة تستوعب كل العجز الذي تعاني منه المدارس، وعدم الاكتفاء بمسابقة 30 ألف معلم لأنها لم تعطِ حلولًا جذرية.