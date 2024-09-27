محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال إعادة تخطيط نفق المندرة

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أعمال إعادة تخطيط نفق المندرة ضمن مشروع مترو أبو قير بنطاق حي منتزه ثان، وذلك لتحقيق السيولة المرورية أثناء أعمال المترو، موجهًا مسؤولي المشروع بتمهيد المسار البديل للنفق بالأسفلت، ومراجعة العلامات الإرشادية بمحيط النفق.

وخلال الجولة تم المرور على شارع ملك حفني قبلي، وشارع سوق المعهد الديني بنطاق حي المنتزه ثان، كما تم المرور على شارع سوق القاهرة بنطاق حي المنتزه أول، وذلك للاطمئنان على إزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين المتعدين على حرم الطريق، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري وتسهيل السيولة المرورية.

جاء ذلك بحضو؛ السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس حي المنتزه ثان، ورئيس حي المنتزه أول، ومدير الإدارة العامة لمرور الإسكندرية، ومدير المرافق، وممثل الشركة المنفذة للمشروع، وجميع الجهات المعنية التنفيذية بالمحافظة.

محافظ الإسكندرية يشارك القنصلية السعودية للاحتفال باليوم الوطني الـ 94

من جانب اخر شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، في الاحتفالية التي أقامتها القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني الـ94 للمملكة.

وكان في استقباله مزيد بن محمد الهويشان قنصل عام المملكة العربية السعودية، والذي عبر عن شكره وتقديره لحضور معالي الفريق المحافظ ومشاركته في هذا اليوم الوطني، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط المملكة بمصر، وخصوصًا مدينة الإسكندرية التي تجمعها روابط تاريخية وثقافية متينة مع المملكة.

وخلال كلمته هنأ محافظ الإسكندرية السفير والجالية السعودية بالإسكندرية والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا على عمق وقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والمملكة العربية السعودية، ومشيدًا بالتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.

مُضيفًا أن المملكة قد شهدت تغيرات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية من خلال مشروعات حيوية يمكنها أن تحدث فروقات محلية وإقليمية ودولية"،لافتًا إلى وجود استثمارات مصرية على أرض السعودية، إذ يوجد أكثر من 5700 شركة مصرية في السعودية تنفذ مشروعات بقيمة 70 مليار ريال سعودي.

أكد الفريق خال استعداد محافظة الإسكندرية لمزيد من الشراكات والاستثمارات السعودية على أرض الإسكندرية في شتى المجالات، متمنيًا أن تتحقق رؤية التنمية المستدامة؛ 2030 للمملكة العربية السعودية ورؤية مصر 2030.

حضر الحفل؛ اللواء أ.ح هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإ سكندرية، السيد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية، إلى جانب عدد من الشخصيات الدبلوماسية.