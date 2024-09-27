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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

ختام الأسبوع الثقافي الكوري على المسرح الصغير بالأوبرا

الأسبوع الثقافي الكوري
الأسبوع الثقافي الكوري

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية التابعان لوزارة الثقافة حفل ختام فعاليات الأسبوع الثقافي الكوري، التى أقيمت تحت شعار k- sound بمناسبة الذكرى العاشرة لافتتاح المركز الثقافي الكوري في مصر، وذلك فى السابعة مساء السبت ٢٨ سبتمبر على المسرح الصغير. 

 

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصرية، وتجسيدا لأهداف تطوير التعاون الفني والثقافي مع مختلف دول العالم.


يتضمن البرنامج  حفل ختامى لفعاليات أكاديمية الموسيقى التقليدية الكورية " جوجاك" لعام ٢٠٢٤، بالإضافة إلى عرض موسيقي خاص من قبل المدربين باك جاي هيونج من اكاديمية الموسيقى التقليدية الكورية والمدربين نوه يون جي وإوم يي جين لورشة عمل "آريرانج".


كما يختتم المعرض الفنى الذى أقيم على هامش الأسبوع الثقافى الكورى بقاعة زياد بكير وضم ١٥ لوحة تعريفية عن موسيقى الجوجاك التقليدية والأريرانج الشعبية.
تعتبر الآريرانج  من نوعية الأغانى الشعبية الكورية التقليدية والتي تمثل ثقافة الشعب الكوري لتناسب النكهة الجمالية لكل المقاطعات الكورية.

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