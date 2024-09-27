أسعار الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة

ننشر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 27-9 - 2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر 64.80 جنيه للشراء، و64.99 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 64.82 جنيه للشراء، 65.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى المصرى

64.80 جنيه للشراء.

64.99 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى64.82 جنيه للشراء.

65.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر

64.82جنيه للشراء.

65.26جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية

64.53 جنيه للشراء.

64.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

64.56 جنيه للشراء.

64.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

64.56 جنيه للشراء.

64.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

64.64 جنيه للشراء64.93 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

64.82 جنبه للشراء65.21 جنيه للبيع