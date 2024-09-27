سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة

استقر سعر الريال القطري أمام الجنيه اليوم الجمعة 27-9-2024 فى البنوك المصرية، وتشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثًا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.30جنيه للشراء.

13.33جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.45جنيه للشراء.

13.38جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.40جنيه للشراء.

13.32جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.40جنيه للشراء.

13.34جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.38جنيه للشراء.

13.33جنيه للبيع.