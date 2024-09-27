سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 27-9-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 158.2 جنيه للشراء و159.3 جنيه للبيع.

وتشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

158.2 جنيه للشراء

159.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

158.4 جنيه للشراء.

159.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

152.7 جنيه للشراء.

159.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

152.9 جنيه للشراء.

159.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

154.1 جنيه للشراء.

159.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.63 جنيه للشراء.

48.73 جنيه للبيع.