آخر تطورات الصيانة واللاند سكيب والجامعة و"هايبر وان " ببدر

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر ، آخر تطورات رفع مستوى الطرق فى عدة أحياء ومناطق داخل المدينة وحولها .

قام المهندس محمد عبدالعزيز عامر رئيس جهاز مدينة بدر، بتفقد بعض الأحياء والمشروعات الجاري تنفيذها .

و حرص عامر ، على متابعة طريق الروبيكي بدءاً من طريق السويس حتى طريق جنيفة، و رصد مدى متابعة التعليمات السابقة لاعمال الصيانة الدورية واعمال النظافة واعمال مرمات الأسفلت واعمال التطوير من اعمال زراعة ولاند سكيب واعمال الكهرباء .

وشدد عامر ، على متابعة الاعمال والشركات العاملة كما نوه بسرعة نهو الملاحظات المطلوبة في اسرع وقت من اعمال طرق وزراعة وكهرباء .

كما قام بالمرور على اعمال تطوير ورفع كفاءة طرق الحي الثالث بطريق جامعة بدر من مدخل المدينة حتى طريق هليوبليس والطرق المحيطة بجامعة بدر، و أعمال التطوير من الزراعة و اللاند سكيب .

وشدد على القائمين علي الأعمال من (مسؤولي الجهاز ومسؤولي الشركات ) بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحدد لها للوصول بالمدينة الي المظهر اللائق.

كما تم اغلاق "اليوترين" امام جامعة بدر نظراً لإعاقة حركة المرور امام الجامعة .

كما قام بالمرور على الحى السابع لمتابعة اعمال النظافة والزراعة والاشغالات بالحي، وشدد على متابعة الشركات العاملة من اعمال نظافة وزراعة بضرورة تكثيف الجهود للوصول بالمدينة الي المظهر اللائق

كما اكد استمرار عمل حملات بصفة مستمرة نهاراً وليلا للقضاء على اي مخالفات و الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة .

وتزامنا مع قرب الانتهاء من "هايبر وان "والمدينة الطبيه وكذلك منطقة الجامعات المطله على طريق السويس قام بالمرور على اعمال اللاند اسكيب والزراعة حيث يقوم الجهاز حاليا بالانتهاء من تنفيذها والتي امتدت لها يد العمران لتكون واجهه مشرفه لمدينة بدر على طريق السويس.

كما اكد على القائمين علي الأعمال من (مسؤولي الجهاز ومسؤولي الشركات ) بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحدد لها للوصول بالمدينة الي المظهر اللائق.