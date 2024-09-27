أسعار الخضراوات نار تحرق الغلابة بالغربية

تشهد أسواق الخضراوات بمحافظة الغربية، ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضراوات والفاكهة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ما أدى تلف المحاصيل الزراعية وتسبب في تراجع الانتاج، الأمر الذي دفع المزارعين إلى الاعتماد على الصواب الزراعية للتحكم في دراجات الحرارة المناسبة للمحاصيل.

واختلفت أسواق الغربية بين الأسواق الرئيسية والأسواق العشوائية، حيث ارتفعت الأسعار قليلا بالاسواق الرسمية مثل الحكمة وكفر عصام وقحافة بمدينة طنطا والارتفاع الجنوني للأسواق العشوائية البعيدة عن الرقابة.

الطماطم

تعد الطماطم من الخضراوات الاساسية التى تدخل في كافة الوجبات العذائية، وعنصر هام في البيع و الشراء اليومي، لكنها شهدت ارتفاعًا بشكل كبير خلال الفترة الماضة، بينما تشهد الأسماك ارتفاعً قليلاً في بعض الأحيان وتراجع قليل أحيانا أخري، حيث سجل سعر الأسماك البلطي 100جنيها متراجعا خمسة جنيهات عن الايام السابقة والسمك الروسي المكاريل 150جنية ليشهد ثبات في الأسعار



وشهدت اسعار البيض ارتفاعاً جنونيا حيث سجل كرتونة البيش الأحمر 170جنيه لتتواصل ارتفاعة بصورة مستمرة وكرتونة البيض البلدي 200جنيه والبيض الابيض170جنية للكرتونة.

وفي أسواق الخضراوات ارتفعت الأسعار في أسواق القري أكثر من المدن نظراً لبعد أسواق القري عن الرقابة وكانت الأسعار كالآتي .



الطماطم سجلت 30 جنبها للكيلو

والبزنجان 12 جنيها

البطاطس سجل 25جنيها للكيلو

البامية 40 جنيها للكيلو

الفاصوليا البيضاء 60 جنيها والخضراء30جنيها للكيلو

اللوبيا البيضاء 80جنيها للكيلو

وفي أسواق الفاكهة لم يختلف الحال عن أسواق الخضار الذي سجل ارتفاعا مستمرا حيث سجل سعر العنب 40جنيها للكيلوا والموز 25جنيها للكيلوا والمانجو 30جنيها للكيلوا وسجل البلح 30جنيها للكيلوا والجوافة 30جنيها للكيلوا والتين 30حنيها والتفاح 65جنيه للكيلوا والبلح الاصفر 80جنية.