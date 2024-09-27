مستشار رئيس الجمهورية يشد ختام معسكر جامعة عين شمس

شهد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ختام فعاليات معسكر "عين شمس تبدع باختلاف".

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب صلاح الدين الجمسي المستشار الأكاديمي للاكاديميات العسكرية المصرية، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وخدمة البيئة، والدكتور أيمن ابو عمر وكيل وزاره الأوقاف نائب عن أسامة الأزهري وزير الأوقاف ، والدكتور عمرو الاتربي نائب رئيس جامعة بدر، والدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع التدريب والابتكار والدكتورة رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.

رئيس جامعة عين شمس يشكر الطلاب من ذوي الهمم

وأشار الدكتور محمد ضياء زين العابدين إلى ان المعسكر المميز "عين شمس تبدع باختلاف" أثبت أن إبداع الإنسان لا حدود له، وأن الإعاقة لا تعيق الطموح والإصرار.

وقدم رئيس جامعة عين شمس الشكر للطلاب من ذوي الهمم وأولياء أمورهم الذين اثبتوا قدرتهم على تحقيق النجاح مؤكدا أنهم شركاء فاعلون في بناء مستقبل مشرق لجامعة عين شمس .



وثمن رئيس جامعة عين شمس التعاون بين قطاع الإبتكار والتدريب وقطاع شؤون التعليم والطلاب وكذلك مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة والذي أثمر عن معسكر متميز واحتفالية قوية مؤثرة وحث سيادته الطلاب على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة بأن تكون صرحًا للعلوم والمعرفة، وملتقى لأصحاب المواهب والإبداعات.

وتضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية والشعر والاستعراضات كما أقيم على هامش الحفل معرضا لإبداعات الطلاب خلال معسكر عين شمس تبدع باختلاف.