أجواء خريفية قريبًا.. درجات الحرارة في عدد من المحافظات والمدن اليوم

تشهد هذه الأيام انخفاض في درجات الحرارة بشكل واضح مقارنتًا بالأيام الماضية، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه سيسود أجواء خريفية على أغلب الأنحاء خلال الأيام القادمة، يصحبها نسيم خفيف يعمل على تلطيف الأجواء وانخفاض نسب الرطوبة.

فيما يشهد اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر طقس حار رطب على أغلب المحافظات شديد الحرارة على جنوب الصعيد ولكن يكون معتدل في الصباح الباكر والليل.

درجات الحرارة اليوم 27-9-2024

درجة الحرارة في القاهرة .. 24 33

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 22 30

درجة الحرارة في المنصورة .. 24 32

درجة الحرارة في الزقازيق .. 23 33

درجة الحرارة في شبين الكوم .. 24 32

درجة الحرارة في طنطا .. 23 32

درجة الحرارة في دمياط .. 24 31

درجة الحرارة في بورسعيد .. 25 30

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 22 35

درجاتالحرارة فى السويس .. 23 34

درجة الحرارة في العريش .. 21 30

درجة الحرارة في رفح .. 20 29

درجة الحرارة في رأس سدر .. 24 34

درجة الحرارة في نخل .. 18 32

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 17 30

درجة الحرارة في الطور .. 26 31

درجة الحرارة في طابا .. 25 31

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 27 36

درجة الحرارة في العلمين .. 21 30

درجة الحرارة في مطروح .. 23 29

درجة الحرارة في السلوم .. 22 29

درجة الحرارة في سيوة .. 22 36

درجة الحرارة في الغردقة .. 26 35

درجة الحرارة في مرسى علم .. 25 34

درجة الحرارة في الفيوم .. 22 33

درجة الحرارة في بنى سويف .. 21 33

درجة الحرارة في المنيا .. 22 34

درجة الحرارة في أسيوط .. 21 34

درجة الحرارة في سوهاج .. 23 36

درجة الحرارة في قنا .. 24 39

درجة الحرارة في الأقصر .. 24 39

درجة الحرارة في أسوان .. 25 40

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 25 36

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 25 40

درجة الحرارة في شلاتين .. 27 34

درجة الحرارة في حلايب .. 26 32

درجة الحرارة في أبو رماد .. 27 33

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 33.