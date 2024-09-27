تفاصيل انتخاب الحزب الحاكم في اليابان زعيما جديدا ليصبح رئيساً للحكومة

الانتخابات اليابانية.. من المقرر أن تجرى في اليابان يشهد اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر، اجراء انتخابات لاختيار زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وسيصبح الفائز رئيسا للوزراء في اليابان.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، رغم أن عدد المرشحين الذين تقدموا “تسعة”، وهو رقم قياسي، إلا أنه لا يوجد مرشح مفضل بينهم، ويتوقع المحللون إجراء جولة إعادة بين المرشحين الذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات.

ثلاثة مرشحين الاكثر احتمالية لتولي رئاسة الحومة اليابانية

وينظر إلى ثلاثة مرشحين على أنهم الأوفر حظا لخلافة رئيس الوزراء المنتهية ولايته فوميو كيشيدا، وهم: وزير البيئة السابق شينجيرو كويزومي، وهو نجل رئيس الوزراء السابق الشعبي جونيشيرو كويزومي، ووزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا، ووزير الأمن الاقتصادي ساناي تاكايتشي.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة يوميوري اليابانية، فإن إيشيبا هو المرشح الأوفر حظاً بحصوله على 26% من الأصوات، يليه تاكايتشي (25%) ثم كويزومي (15%). ولكن كويزومي يحظى بدعم أوسع بين أعضاء البرلمان، الذين ستكون أصواتهم حاسمة في جولة الإعادة، إذا جرت.

ووفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، فإن ما لا يقل عن خمسين من أصل 368 نائباً من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي مستعدون لدعمه، في حين حصل إيشيبا وتاكايتشي على دعم نحو ثلاثين نائباً لكل منهما.

ومن بين المرشحين الآخرين وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا، وأمين مجلس الوزراء (الرجل الثاني بحكم الأمر الواقع في الحكومة اليابانية) ووزير الخارجية السابق يوشيماسا هاياشي، ووزير الرقمية تارو كونو، والأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي ووزير الخارجية والتجارة السابق توشيميتسو موتيجي، ووزير الصحة السابق كاتسونوبو كاتو، ووزير الأمن الاقتصادي السابق تاكايوكي كوباياشي.

التصويت لاختيار رئيس الحزب الحاكم..رئيس الوزراء الياباني

ويقتصر التصويت على أعضاء كتلة الحزب الليبرالي الديمقراطي في البرلمان وعلى نحو 1.05 مليون عضو من القاعدة الشعبية للحزب الحاكم، وسوف يدلي نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي بـ 368 صوتًا في الجولة الأولى، مع توزيع عدد متساوٍ من الأصوات بشكل متناسب ليعكس التصويت بين أعضاء القاعدة الشعبية.

ومن المقرر أن يدلي أعضاء المجلس بأصواتهم اليوم بعد أن صوت أعضاء القاعدة الشعبية بالفعل أمس الخميس.

ويتعين على المرشح أن يحصل على أغلبية بسيطة من الأصوات لكي يتم إعلان فوزه، ولكن من غير المرجح أن يحدث هذا في الجولة الأولى هذا العام، وفي هذه الحالة، سوف تُعقد جولة إعادة بين جميع أعضاء البرلمان الياباني، مع تخصيص 47 صوتاً فقط لمكاتب الحزب الإقليمية.

وسيتم ترشيح الفائز لمنصب رئيس الحكمة اليابانية خلال جلسة استثنائية للبرلمان، من المقرر مبدئيا عقدها في الأول من أكتوبر.

ويتم انتخاب رئيس الحزب لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية إعادة انتخابه ثلاث مرات.

يذكر أنه في منتصف أغسطس، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحافيين أنه لن يترشح في انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وأنه سيتنحى بعد التصويت، وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي هبطت فيه نسبة التأييد الشعبي لحكومته إلى أدنى مستوياتها.