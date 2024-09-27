طريقة عمل سموذي الجوافة| مشروب صحي ولذيذ في دقائق

الـ سموذي هو مشروب مغذي ولذيذ، يجمع بين الفواكه الطازجة والزبادي أو الحليب، مما يجعله خيارًا مثاليًا للإفطار أو وجبة خفيفة. من بين العديد من أنواع السموذي، يبرز سموذي الجوافة بنكهته الغنية وفوائده الصحية، والجوافة ليست فقط لذيذة، بل تحتوي أيضًا على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز الصحة العامة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير سموذي الجوافة بطريقة بسيطة وسريعة.





سموذي الجوافة

طريقة عمل سموذي الجوافة

المكونات:

- 1 ثمرة جوافة ناضجة (مقشرة ومقطعة)

- 1/2 كوب زبادي أو حليب (اختياري)

- 1/2 كوب عصير برتقال أو ماء

- ملعقة كبيرة من العسل (حسب الرغبة)

- مكعبات ثلج (اختياري)

- رشة من عصير الليمون (لإضافة نكهة منعشة)



خطوات التحضير:

1. تحضير المكونات:

تأكد من غسل الجوافة جيدًا قبل تقشيرها وتقطيعها إلى قطع صغيرة.

2. خلط المكونات:

في الخلاط، أضف قطع الجوافة، الزبادي أو الحليب، عصير البرتقال أو الماء، العسل، ورشة عصير الليمون. إذا كنت تفضل سموذي بارد، أضف مكعبات الثلج.

3. الخلط:

قم بتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة حتى تحصل على خليط ناعم ومتجانس. يمكنك إضافة المزيد من الماء إذا كان السموذي سميكًا جدًا.

4. التذوق:

تذوق السموذي، وإذا كنت ترغب في مزيد من الحلاوة، يمكنك إضافة المزيد من العسل.



5. التقديم:

صب السموذي في أكواب التقديم، وزينه ببعض قطع الجوافة أو رشة من جوز الهند المبشور إذا كنت ترغب.

سموذي الجوافة هو مشروب صحي وسهل التحضير، مليء بالنكهات والفوائد. يمكنك الاستمتاع به في أي وقت من اليوم كوجبة خفيفة مغذية أو كجزء من الإفطار.