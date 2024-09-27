الجامعة العربية تطالب بسرعة الاستجابة للأوضاع في السودان ودعم الأمن والسلام

شارك السفير حسام زكي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية في الاجتماعات التي عقدت على هامش الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة (٧٩) للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السودان، حيث عقد الاجتماع الأول حول الاستجابة الإنسانية في السودان برعاية مشتركة بين الأمم المتحدة ومصر والسعودية، بحضور حسين عوض وزير خارجية السودان.

وأكد السفير زكي في كلمته على أن الوضع الانساني المتدهور وتزايد تهديدات المجاعة وانعدام الأمن الغذائي وندرة الأدوية المنقذة للحياة تتطلب ضرورة الدعم المالي العاجل لتمويل خطط منسقة عاجلة وقصيرة المدى لتوريد المساعدات الغذائية لاستعادة سبل العيش وانقاذ الموسم الزراعي.



كما شارك الأمين العام المساعد في الاجتماع رفيع المستوى حول دعم السلام في السودان بحضور واسع من الدول العربية والغربية والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة بالوضع في السودان، حيث أكد السفير زكي في بيان الجامعة العربية على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، مشددا في هذا الاطار على أن انشاء آليات لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين السودانيين ومنع تدفق الأسلحة ووفقًا لقرارات مجلس الأمن هي مسؤولية سودانية كاملة.

وأعرب الأمين العام المساعد عن استعداد الجامعة للتنسيق والتعاون بشأن أسرع وأفضل السبل والآليات لإنهاء حالة الاحتراب الأهلي وصون مؤسسات البلاد الوطنية ومقدراتها، ودعم استعادة السلام والأمن في السودان.