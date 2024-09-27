الغنيمي: الحكم برفض دعوى الطرد من نادي سموحة يعد حكم تاريخي

قال الدكتور عمر الغنيمى، نائب رئيس نادى سموحة الرياضي، إن الحكم برفض دعوى الطرد من النادي يعد حكم تاريخي بامتياز خاصة وأنه يعيد الاستقرار والهدوء إلى النادي بدلأً من حالة البلبلة وعدم الاستقرار التي صاحبت النادي ومنتسبيه طوال الفترة الماضية بسبب حكم الطرد.

وأوضح «الغنيمي»، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس» مع الاعلامي عبد الناصر زيدان، معنى الحكم أن النادي بات حقا أصيلاً لأعضائه دون الحديث عن الطرد إلى الأبد، وأن ما يهم الطرفين حاليا سواء الإصلاح الزراعي أو النادي هو التفكير في كيفية وآليات شداد المديونيات المستحقة للإصلاح على النادي، والتي تعتبر مقابل إيجار الأرض البالغ مساحتها 150 فدان و3 قراريط و7 أسهم، منذ عام 1988 وحتى عام 2004 والبالغ قيمتها 220 مليون جنيه.

وأضاف، أن النادي نجح في سداد مبلغ 50 مليون جنيه من إجمالى المديونية المقدرة بـ 220 مليون جنيه نظير الإيجار من 1988 وحتى 2004.