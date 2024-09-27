لطفي بوشناق يفتتح فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 32

يشارك الفنان الكبير لطفي بوشناق في الحفل الافتتاحي لمهرجان الموسيقى العربية 32، والذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي وأشهر العازفيين الموسيقيين حول العالم.

موعد حفل لطفي بوشناق في مهرجان الموسيقى العربية 2024

يقام حفل لطفي بوشناق في 11 أكتوبر المقبل احتفالا بالمطرب الكبير سيد درويش، وذلك على مسرح النافورة المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

تكريم خاص لـ لطفي بوشناق في قرطاج الدولي 2024

شارك لطفي بوشناق في مهرجان قرطاج في أغسطس الماضي، حيث تم إقامة ليلة تكريمية لمسيرته الغنائية بعنوان “عايش لغناياتي”، شهد الحفل استعراضات كوميدية موسيقية تمثل مسيرته وتقدمها في قوالب غنائية مختلفة لتستطيع مشاهدتها الأجيال كافة، من إخراج ركحي لعبد الحميد بوشناق وتوزيع موسيقي لحمزة بوشناق.

كان قد أقيم مساء أمس، المؤتمر الخاص بفعاليات مرهجان الموسيقى العربية في دورته 32، بعد أن تم تأجيله وذلك على المسرح الصغير بحضور د. لمياء زايد رئيس الأوبرا المصرية والمهرجان و د. خالد داغر مدير المهرجان.

شهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.



كان من المقرر إقامة فعاليات الدورة 32 في العام الماضي، لكن حالت الأحداث الدامية في قطاع غزة دون ذلك وتم وقف أنشطة المهرجان تضامنًا مع الظروف الميرية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.