عبير نعمة تشارك في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 32

تلتقي الفنانة عبير نعمة جمهورها في القاهرة، على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32 التي تضم نخبة مميزة من نجوم الغناء العربي وعدد مميز من عازفي الموسيقى من حول العالم.

موعد حفل عبير نعمة في مهرجان الموسيقى العربية 32

يقام حفل عبير نعمة يوم الأربعاء 16 أكتوبر على مسرح النافورة المكشوف بالأوبرا المصرية.

أغنية عبير نعمة الجديدة “سجّان”

كانت أحدث أغاني عبير نعمة من خلال “سجّان”، والتي سجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أجدد أغاني عبير نعمة

أغنية سجّان من كلمات عمر المصري، ألحان محمود أنور، وتقول كلماتها "سجان قافل عليا ببان

وعملت لي قلبان قلبي اللي كان غلبان دايب سبحان اللي مغير حال وانا للجمال ميال سهمك رشق في العين صايب سجان قافل عليا ببان وعملت لي قلبان قلبي اللي كان غلبان دايب سبحان اللي مغير حال

وانا للجمال ميال سهمك رشق في العين صايب ويا روحي عاللي ربكني ملكني وخدني في ثانية هواه

أول ما لمحت عيونه افرحت وقومت امشيت وياه ويا روحي عاللي ربكني ملكني

وخدني في ثانية هواه أول ما لمحت عيونه افرحت وقومت امشيت وياه ده السحر اللي بيسحرني

في قلبي كأن النار قايداه والشوق سكني يابا الشوق سكني قدام العين دي هعمل ايه

برموشي أنا غطيه من الناس أنا هارقيه وأخبي شباك قلبي اتفتح فلقاه

رمش العيون خباه ومنمش يا ولداه قلبي ويا روحي عاللي ربكني ملكني وخدني في ثانية هواه

أول ما لمحت عيونه افرحت وقومت امشيت وياه ويا روحي عاللي ربكني ملكني وخدني في ثانية هواه أول ما لمحت عيونه افرحت وقومت امشيت وياه ده السحر اللي بيسحرني

في قلبي كأن النار قايده والشوق سكني".