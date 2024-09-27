الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

أخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الألي

الدولار
الدولار

سعر الدولار الامريكي.. واصل سعر الدولار الامريكي اليوم الجمعة في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي، استقراره، في البنوك العاملة في مصر، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 48.48 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

 

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الدولار اليوم الجمعة بعد ان شهد استقرارا أمس الخميس في البنوك المصرية، ليستمر على استقراره في أول ايام العطلة الاسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وجاء سعره على النحو الاتي:

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سعر الدولار اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الألي

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.63 جنيه للشراء.

48.73 جنيه للبيع.

 

وارتفعت العملة الأميركية بقوة خلال الليل من أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل اليورو ومن أدنى مستوى في عامين ونصف مقابل الجنيه الإسترليني.

ورغم غياب محفز واضح للانتعاش، بدا أن المستثمرين تبنوا وجهة نظر أكثر دقة بشأن المقدار المحتمل لخفض أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل لأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لم يقدموا هذا الأسبوع وجهة نظر موحدة بشأن الخطوات المقبلة.

وسيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم الخميس كلمة مسجلة مسبقا خلال مؤتمر في نيويورك، كما سيتحدث رئيس البنك في نيويورك جون وليامز خلال ذات المؤتمر. ومن المقرر أن تدلي أيضا رئيسة البنك في بوسطن سوزان كولينز والعضوتان في مجلس محافظي البنك ميشيل بومان وليزا كوك بتصريحات في مناسبات مختلفة.

 

 

 

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