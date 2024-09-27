حزب الله ينعي الشهيد القائد محمد حسين سرور " ارتقى شهيداً على طريق القدس"

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، استشهاد القائد محمد حسين سرور من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، الذي ارتقى شهيداً خلال المواجهات الدائرة مع العدو الإسرائيلي، ضمن معركة الدفاع عن الأرض و"طريق القدس".

وأكد حزب الله في بيان رسمي أن الشهيد القائد سرور كان من القيادات البارزة في المقاومة الإسلامية، وقد ساهم بشكل كبير في العمليات الميدانية التي يخوضها الحزب ضد الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في المناطق الجنوبية للبنان. ووصف البيان الشهيد بأنه كان "مثالاً للشجاعة والتضحية" في سبيل القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه.

وجاء في البيان: "بكل فخر واعتزاز ننعى الشهيد القائد محمد حسين سرور الذي سطر بدمائه الزكية أروع ملاحم العز والفداء على طريق القدس، ونعاهد شهداءنا الأبرار على مواصلة الدرب حتى تحرير كل شبر من الأرض".

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه مناطق جنوب لبنان تصاعداً في العمليات العسكرية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، حيث تستمر الاشتباكات والغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع تابعة للمقاومة في مختلف القرى والبلدات الحدودية.

وأعربت قيادة حزب الله عن التزامها الكامل بمواصلة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن "طريق الشهداء هو الطريق إلى تحرير القدس، وأن دماء الشهيد القائد سرور ستكون مشعلاً ينير درب المقاومين ويعزز عزيمتهم حتى النصر".

واختتم البيان بتقديم التعازي لأسرة الشهيد وأبناء بلدة عيتا الشعب، مؤكداً أن "التضحيات مستمرة حتى تحقيق الأهداف المشروعة في تحرير الأرض والمقدسات".

كيربي: واشنطن تسعى لوقف إطلاق نار مؤقت بين إسرائيل ولبنان

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 21 يوماً بين إسرائيل ولبنان، مشدداً على أن واشنطن لا ترى أن الحرب الشاملة هي الحل الأمثل لإعادة الناس إلى منازلهم.

وأكد كيربي في تصريحات صحفية أن النقاشات مع الجانب الإسرائيلي مستمرة، بقيادة المبعوث الأمريكي بريت مكغوريك، وأن الجهود منصبة على تحديد الخطوة الصحيحة التالية لتحقيق التهدئة. وأشار إلى أن مقترح وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه الليلة الماضية كان "نداءً قوياً للغاية" من جانب الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بغزة، أكد كيربي أن واشنطن لم تتخلَّ عن جهودها الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار هناك، وأنها ما زالت تجري محادثات مستمرة مع الإسرائيليين حول هذا الأمر، مشيراً إلى أن تجنب حرب شاملة، سواء في لبنان أو في مناطق أخرى من الشرق الأوسط، يعد أحد الأهداف الرئيسية للولايات المتحدة.

وأضاف كيربي أن المحادثات مع الإسرائيليين اليوم تستمر بنفس الزخم الذي كانت عليه أمس، مع التركيز على ضرورة تفادي التصعيد في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام.